Российские миротворцы заняли Бердянский аэропорт

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Новости Украины

В Запорожской области российская военная техника заняла Бердянский аэропорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск», – говорится в сообщении.

При этом в местных СМИ сообщают, что в сам Бердянск основными автодорогами российская военная техника не заходила. Часть колонн ушли в сторону Мариуполя.