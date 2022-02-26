Российские миротворцы заняли Бердянский аэропорт
26.02.2022 21:11 (Мск), Запорожье
В Запорожской области российская военная техника заняла Бердянский аэропорт.
Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск», – говорится в сообщении.
При этом в местных СМИ сообщают, что в сам Бердянск основными автодорогами российская военная техника не заходила. Часть колонн ушли в сторону Мариуполя.
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