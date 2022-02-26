Российские миротворцы заняли Бердянский аэропорт

26.02.2022  21:11 (Мск), Запорожье
Игорь Шаповалов.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

В Запорожской области российская военная техника заняла Бердянский аэропорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Бердянского городского совета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Запорожской области российская военная техника заняла Бердянский аэропорт. Об этом сообщили в пресс-службе...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск», – говорится в сообщении.

При этом в местных СМИ сообщают, что в сам Бердянск основными автодорогами российская военная техника не заходила. Часть колонн ушли в сторону Мариуполя.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть