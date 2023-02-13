Российские морские дроны угрожают украинским портам и «зерновой сделке» – киевский эксперт

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Применение Россией морских дронов, один из которых атаковал мост под Одессой, угрожает украинским портам и военному судоходству.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Павел Лакийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, появление нового вида оружия противника – это новый вызов для наших портов, в первую очередь, для внешних и внутренних рейдов. Тем более, для тех, кто сейчас работает в рамках зерновой инициативы. Это вызов именно этому международному проекту, в первую очередь», – сказал эксперт.

«Во-вторых, в определенной степени они представляют угрозу и для военного, и для гражданского судоходства Украины, но значительно меньшей степени, потому что будем говорить честно, что каких-то больших военных кораблей Украина в Черном море не имеет, которые можно поразить этими дронами, а каботажное плавание, к сожалению, поставлено на большую паузу. Единственный объект – это зерновая инициатива», – заявил Лакийчук.