Российские нацисты получают паспорта из рук еврея Зеленского – эксперт

11.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Российские неонацисты находят убежище на Украине, а новый президент Украины Владимир Зеленский с радостью предоставляет им гражданство.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти идеи сводились к вот этому: расово чистая Украина объединяется с расово чистыми белыми расами Европы, в том числе Восточной Европы, в том числе России, но, опять-таки, очистившейся от всяких примесей, то есть белой расовой России и идут в поход за освобождение белого человека. Это я вам цитирую, по сути дела, Билецкого, у него там есть подробно работы на эту тему, Корчинский высказывал похожие темы – почему тогда русские нацисты, праворадикалы, сразу бросились туда воевать на стороне Билецкого.

И, опять-таки, вы же помните, кому Зеленский на днях дал гражданство Украины, Юлия Толопа, бывшая российская праворадикальная нацистка откровенная. Все вот эти нацисты из России, очень многие действительно ломанулись туда и сейчас получают украинские паспорта из рук еврея Зеленского», – сказал политолог.

Главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский подчеркнул также, что лидеры украинских националистов не гнушаются террористической деятельностью и подготовкой боевиков для диверсий всему миру, включая Россию и «братский» Евросоюз.

«Такие, как Билецкий, Тягнибок, Ярош и прочие, готовят в лагерях диверсантов, которые потом попадают на территорию ЕС, на территорию России, на Ближний Восток. Сейчас у меня есть с собой документ, я могу его показать. Это интересный документ, написанный председателю Харьковской ОГА. «На Ваш запрос от 01.09.2017 года мы вам рассказываем, что общая численность курсантов полевых групп, которые обучались в Харьковской области», – а это именно эти лагеря, – «с периода 2016 года 613 человек», есть и другие документы в этом тексте.

«Из них направились в Турцию 52 курсанта, в страны ЕС 77 курсантов, погибли в ходе обучения 5 курсантов, общая численность курсантов полевых групп, которые вернулись в Сирию и другие страны Ближнего Востока – 145».

Вот этот документ, который нужно просто положить на стол Зеленскому, чтобы он знал, с кем и как нужно разговаривать. На Украине готовятся террористы, об этом знают все, об этом знает ОБСЕ, этот документ известен в ОБСЕ», – заметил Сосновский.