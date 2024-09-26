Российские нефть и газ освобождаются от доллара – Путин

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Россия хочет решить проблему платежей за российский энергетический экспорт за счет создания независимой от Запада системы платежей.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах. Наши партнеры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь много проблем, но мы их преодолеваем постепенно. Так, доля рубля в наших внешнеторговых операциях уже приближается к 40%. С 2021 года он выросла почти в три раза. Вместе с тем в рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчетного контура, который создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», – сказал Путин.

По его словам, Россия остается ведущим участником мирового энергетического рынка, но при этом она переключила направление своих поставок. Если раньше доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона составляла 39%, то в 2023 году она превысила 60%.

На долю дружественных стран приходится 90% энергетических поставок, при этом их физический объем сохранился на уровне 2021 года.