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Сразу несколько важных новостей относительно украинского морского коридора в/из Одессы – наследника почившей в бозе зерновой сделки, только теперь без участия России.

Во-первых, на Украину по Черному морю вновь начали ходить контейнерные суда. Крупнейшее немецкое пароходство Hapag-Lloyd со штаб-квартирой в Гамбурге сообщило, что приступило к регулярным рейсам по украинскому морскому коридору. Раз в пять дней контейнеровоз фирмы-подрядчика будет курсировать между терминалом в Черноморске к юго-западу от Одессы и крупнейшим румынским портом в Констанце.

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Немцы открыто говорят, что такое стало возможным благодаря успешным украинским атакам последних месяцев на корабли российского ЧФ: «Черноморский флот РФ, потерявший под ударами украинской армии значительное число кораблей, уже не в состоянии перекрыть судоходство в западной части Черного моря вблизи границ Украины». Возобновление контейнерных перевозок морем также показывает, что обстрелы украинской портовой инфраструктуры не вывели из строя все ее контейнерные терминалы, – утверждают немецкие эксперты.

Немецкая телерадиокомпания NDR отмечает, что морских контейнерных поставок из Украины не было более 800 дней. После выхода РФ из зерновой сделки в середине прошлого года Киев объявил о безопасном для судоходства морском коридоре. С тех пор по этому коридору – уже без какого-либо согласования с Россией – прошли, по данным украинской стороны, свыше тысячи сухогрузов с украинским зерном или металлами. Теперь к ним присоединятся контейнеровозы, что увеличит возможности для украинского несырьевого экспорта.

Со своей стороны украинское Минвосстановления сообщило на своей страничке в соцсети, что за последние 9 месяцев Украина экспортировала по морскому коридору 50 млн тонн грузов, отправив 1737 судов. По информации Администрации морских портов, черноморские порты Украины сейчас вышли на рекордный объем переработки грузов.

Как хвастливо заявил глава Администрации морских портов Украины Юрий Литвин, результаты работы украинского зернового коридора без участия России почти в полтора раза превысили показатели времен зерновой сделки. Перевозка одних только зерновых грузов за восемь месяцев уже на 10% выше, чем результаты работы зерновой сделки за год.