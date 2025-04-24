Российские обстрелы не утихнут, пока Украина не согласится на мир – полковник СБУ
Несмотря на сопутствующий ущерб, удары ВКС Росси по украинским объектам будут продолжаться по крайней мере до тех пор, пока не начнутся полноценные мирные переговоры .
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая попросила прокомментировать ночной удар по Киеву.
«Да, ситуация очень тяжелая. Но на войне как на войне. Война ведь идёт, российско-украинская война, противник атакует, проводит воздушные операции», – сказал Стариков.
«Будет ли это дальше продолжаться, или нет? Будет. И даже если постоянно говорить, что нет, что завтра Кремль перестанет бомбы метать и проводить воздушные операции в принципе.
Но это маловероятно до того момента, пока президент Трамп, главный переговорщик, не посадит стороны за стол переговоров. Вот тогда уже возможен контроль, чтобы не было нанесения ударов по крайней мере в воздушном пространстве», – надеется СБУшник.
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