Российские обстрелы не утихнут, пока Украина не согласится на мир – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
24.04.2025 20:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на сопутствующий ущерб, удары ВКС Росси по украинским объектам будут продолжаться по крайней мере до тех пор, пока не начнутся полноценные мирные переговоры .

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на сопутствующий ущерб, удары ВКС Росси по украинским объектам будут продолжаться по крайней...

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Ведущая попросила прокомментировать ночной удар по Киеву.

«Да, ситуация очень тяжелая. Но на войне как на войне. Война ведь идёт, российско-украинская война, противник атакует, проводит воздушные операции», – сказал Стариков.

«Будет ли это дальше продолжаться, или нет? Будет. И даже если постоянно говорить, что нет, что завтра Кремль перестанет бомбы метать и проводить воздушные операции в принципе.

Но это маловероятно до того момента, пока президент Трамп, главный переговорщик, не посадит стороны за стол переговоров. Вот тогда уже возможен контроль, чтобы не было нанесения ударов по крайней мере в воздушном пространстве», – надеется СБУшник.

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