Российские очистители воздуха будут протестированы в Республике Сербской

13.02.2020, Москва, Елена Острякова

Российские очистители воздуха будут протестированы в Университетском клиническом центре Республики Сербской. Соглашение об этом подписали бизнес-компания «Космос» и делегация российской группы радиоэлектронных технологий из Москвы.

Об этом сообщил телеканал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам заместителя генерального директора по управлению проектами Александра Митюшкина, тестовая установка поможет показать, как работает техника в реальных условиях.

«Хорошие результаты станут лучшей гарантией для наших партнеров. Ранее «Космос» измерял качество воздуха в своих помещениях. После получения новых результатов, у нас будут данные, которые будут сравниваться», – заявил Митюшкин.

В Университетском клиническом центре будет установлено измерительное оборудование, а затем и очистители.

Душан Вьештица, директор АО «Космос», рассказал, что в дальнейшем фильтры будут поставляться на боснийский рынок, а затем и на европейский. Производить очистители (корпус и электронную часть) в случае их удачного тестирования, будут на АО «Космос».

«Фильтры, которые будут использоваться в основном в медицинских целях, удаляют все вредные частицы в воздухе», – сказал Вьештница.

Подобных устройств такого качества на европейском рынке нет, говорит министр экономики и предпринимательства Республики Сербской Векослав Петричевич.

Министр промышленности и энергетики Петар Джокич заявил, что этот проект еще раз подтвердил открытость Республики Сербской для иностранных инвесторов и улучшение экономической и деловой среды.