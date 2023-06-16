Российские олигархи готовы отдать 50% собственности Украине за снятие санкций

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские олигархи готовы тайно финансировать Украину в обмен на отмену западных санкций.

Об этом в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, которые звонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил бежавший из России бывший адвокат олигарха-иноагента Михаила Ходорковского Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Важно работать с любыми людьми, имеющими хоть какое-то финансовое влияние в России. У этих людей должен быть какой-нибудь выход, чтобы они могли перейти на другую сторону. Сейчас они зажаты с обеих сторон, как сэндвичи. Я общаюсь со многими из них. Их политическое влияние сейчас практически равно нулю. Единственный способ, как они могут помочь, — это своими деньгами поддержав что-то конфиденциально. Здесь должна быть какая-то игра. Вроде бы они помогают Украине, но все время держат дверь приоткрытой. Вопрос в том, кто станет четким сигналом, что назад пути нет», – сказал Пастухов.

Он сослался на разговоры одним из владельцев «Альфа-групп» Михаилом Фридманом и другими олигархами, проживающими в Лондоне.

«Они совсем разные. Я разговаривал с Авеном (другой владелец «Альфа-групп» – ред.) 6 или 8 месяцев назад. Его позиция четкая. Он ненавидит эту войну, но он не хочет потерять все России. Я общаюсь не только с ним, но и практически со всей первой десяткой за исключением Абрамовича. И все они похожи. Они, как дети. Готовы ли они финансировать Украину? Абсолютно. Они готовы дать. Если им кто-то предложит отказаться от 50% всего, что у них есть, в пользу финансирования Украины, тем самым освободиться от санкций, я думаю, что большинство такое предложение примут», – сказал Пастухов.

Участвовавший в разговоре американский финансист-аферист, Уильям Браудер уточнил, что Романа Абрамовича британские власти заставили профинансировать Украину.

«Отдать деньги в пользу Украины его фактически заставили. Обойти это было невозможно. Он умный человек и пытается разыграть свои карты как можно лучше», – сказал Браудер.

Известно, что Михаил Фридман активно ищет контакты с экстремистской организацией ФБК блогера-уголовника Алексея Навального, чтобы они походатайствовали о снятии с него санкций. В то же время киевское издание «Схемы» выяснило, что компания олигарха «АльфаСтрахование» страхует автомобили сотрудников Росгвардии и полиции, участвующих в СВО. Также структуры «Альфы» начали создавать в российских военных городках магазины «Военторг «Пятерочка».

В прошлом году The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Фридман предложил перевести из своего личного состояния $1 млрд в «Альфа-банк Украина» в обмен на отмену санкций против него. Банкир, уроженец Львова, также спонсировал украинский пропагандистский фильм «Киборги» и различные националистические фестивали.

Нацбанк Украины уже заявил, что не видит причин для национализации «Альфа-Банка Украина». За счет бонусной программы этого банка ведется финансирование ВСУ.