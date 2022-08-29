Российские олигархи отмоются только крупными пожертвованиями ВСУ – беглый либерал

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Новости Украины

Санкции против граждан РФ необходимо использовать по методу кнута и пряника, прививая покинувшим страну россиянам стимул для борьбы с властью.

Об этом в эфире телеканала «UATV» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал в парламенте против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любых действиях политических всегда нужно содержать кнут и пряник. Нельзя действовать только кнутом, нельзя действовать только пряником. И то, и то одинаково – вредно и неэффективно. Когда мы говорим про визы. Мы должны говорить – вы боритесь, мы дадим вам защиту. Вы не боретесь? Извините, сидите в говне. Это должно быть важным тезисом. Это касается санкций и российских элит, то есть мы наложили на вас санкции, потому что вы там, и потому что ваши деньги идут на эту самую войну. Но если вы сделаете первое, второе и третье, мы эти санкции снимем, выступите против войны, перестаньте поддерживать её, дайте деньги на ВСУ. Тогда эта история является работоспособной», – указал нацпредатель.