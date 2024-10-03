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Армия РФ обнаружила 116 гражданских лиц в прошедшем тяжелейшие испытания Угледаре. С ними уже встретились уполномоченные для оказания помощи бойцы.

Об этом сообщает донецкое издание «Донбасс Сегодня», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Между военнослужащими и местными жителями состоялось по-доброму эмоциональное общение.

«Подождите еще чуть-чуть. Закончится все. У кого-то родственники в России, у кого-то здесь (в Донбассе), у кого – на той стороне… И они все вернутся в свои дома», – сказал офицер.

«Они все уже ждут, им самим не терпится!», – отвечали угледарцы за тех, кто оказался на Украине.

Они также пожаловались, что их обзывали «сепаратистами», а будущих освободителей оккупантами.

Офицер пошутил, что с обеих сторон фронта в местных жителях видят «ждунов». Эти слова вызвали у гражданских веселый смех.