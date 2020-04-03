03.04.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Польша, Россия
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Российские парламентарии заступились за обиженную Польшу




На заседании Совета Федерации еще раз официально опровергли сообщения о том, что Польша перекрыла воздушное пространство для самолетов ВКС России, направлявшихся с помощью охваченной коронавирусом Италии.

Это произошло после того, как сенатор Алексей Кондратьев упомянул об якобы имевшем место инциденте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое интересное, что здесь происходит – это позиция Польши, которая в попытке что-нибудь сделать в своей русофобской истерии перекрывает воздушное пространство при направлении наших самолетов в Италию…

На этом фоне Польша продолжала учения Defender Europe, в которых происходили концентрации войск, сил, в том числе и зараженных этим коронавирусом, в непосредственной близости от наших границ. Остались техника, личный состав, которые будут в последующем использованы для нагнетания обстановки», – заявил Кондратьев.

Его поправил сенатор Константин Косачев, заявивший, то информация о запрете не подтвердилась:

«Я только один аспект выступления коллеги Кондратьева хотел бы прокомментировать – в части касающейся якобы имевшего место запрета властей Польши на использование воздушного пространства этой страны для транспортировки нашего гуманитарного груза в Италию.

Эта информация действительно была распространена по многим социальным сетям, но она неправильная, она не нашла своего подтверждения, более того, официальный представитель Министерства иностранных дел, госпожа Захарова 27-го марта официально эту информацию опровергла.

Мы не запрашивали власти Польши на этот счет и, соответственно, никакого отказа нам здесь не давалось, и я бы просил в этой части быть предельно аккуратными и ответственными», – сказал сенатор.

Поддержала Косачева спикер Совфеда Валентина Матвиенко:

«Коллеги, продолжая то, что сказал Константин Львович, вы знаете, что в сетях пишут все, что угодно. Но мы – сенаторы, мы не имеем права себе давать такие международные политические оценки, не убедившись в правильности и корректности информации, с тем, чтобы не допускать недостоверной информации. Поэтому, прежде, чем ее публично озвучивать, поверьте, она потом откликается, – мы должны быть уверены, что это соответствует действительности. Поэтому прошу быть аккуратнее в высказываниях и не допускать распространения недостоверной информации», – заявила Матвиенко.

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