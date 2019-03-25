Российские паспорта моментально остановят войну в Донбассе – украинский эксперт

25.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Единственный способ остановки войны на Донбассе – это признание Россией ЛДНР и раздача российских паспортов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что война на Востоке – самое болезненное. В любом случае, я понимаю, что надо решать, но я так понимаю, реальное решение – это Россия признаёт ДНР и ЛНР, включает ДНР и ЛНР в Евразийский экономический союз, раздаёт российские паспорта, устанавливает деловые экономические отношения, и тогда, действительно, войны в ДНР и ЛНР не будет», – заявил Охрименко.