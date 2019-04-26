Российские паспорта разрушат украинский миф – Прилепин

26.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Жители республик Донбасса, пережившие украинские обстрелы, не хотят жить в составе Украины.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал экс-советник убитого главы ДНР Александра Захарченко, писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди не хотят жить в вашей политической Украине. Более того, они, конечно, не будут уходить со своей земли, они там жили, погибали и не уходили со своей земли даже когда была война, ковровые бомбардировки, когда украинская артиллерия сносила целые кварталы. Они могут пойти только вперед, до конца своих областей – Донецкой и Луганской, и там тоже все возьмут паспорта. Этого надо тоже боятся, потому что проход свободный со стороны Украины, который контролируют ребята из «АТО». Оттуда тоже пойдут получать паспорта. В Донбассе получат столько паспортов, что как потом объясняться, что Украина единая и неделимая, все хотят, чтобы она победила и пошла в Европу, а граждане сбежали все в Россию, черт побери», – уверяет он.