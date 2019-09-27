Российские писатели приехали на первый в ДНР фестиваль фантастики

27.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

В Донецке состоялась встреча преподавателей, студентов и просто любителей фантастики с группой российских писателей, прибывших в столицу ДНР для общения со своими читателями.

Об этом сообщается на сайте общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Визит писателей дал старт ряду мероприятий в рамках первого в Республике фестиваля фантастики «Звезды над Донбассом».

Положил начало мероприятию знаменитый российский фантаст Сергей Лукьяненко, рассказавший о донецких корнях своего отца и давней мечте посетить малую родину.

«Я не считаю это каким-либо героизмом, подвигом или чем-то подобным. Мы приехали общаться с нашими читателями, это нормальная писательская работа. Наш визит – это часть культурной, можно сказать, гуманитарной обязанности. Это наш долг.

А для Донецка это возможность развития нормального обычного культурного процесса, чтобы, несмотря на все проблемы, сюда приезжали писатели, артисты, музыканты. Это доказательство того, что Донецкая Народная Республика живет», – сказал он.

При этом глава Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов отметил, что многие фантасты обладают неким даром предвидения, а также посоветовал читать историческую литературу во избежание повторения ошибок прошлого, и фантастику, чтобы представлять, какое возможно будущее.

«Лучше бы мы ошибались в предсказании войны в Донбассе, а оказались правы в полетах на Марс. Хотя противостояние на Украине предсказать было несложно сразу после того, как развалился Советский Союз», – печально констатировал Сергей Лукьяненко.

Руководитель общественного движения также добавил, что подобный проект стал очередным серьезным шагом по сближению ДНР с Русским миром.

«Думаю, что не искажу действительность, если скажу, что фестиваль «Звезды над Донбассом» – это настоящий литературный и культурный прорыв для Донецкой Народной Республики, ее творческой интеллигенции, многомиллионной читательской аудитории.

Сегодня мы сделали еще один шаг по пути масштабной интеграции в большую семью Русского мира. Мы проложили свой звездный мост между Донецкой Народной Республикой и Российской Федерацией», – сказал Муратов.

Подтвердил данную точку зрения и председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, по мнению которого фестиваль «Звезды над Донбассом» является частью интеграционных процессов Республики с Российской Федерацией, поэтому подобные мероприятия будут организовываться и в будущем.

Отметим, что помимо Сергея Лукьяненко в Донецк прибыли Александр Пелевин, Андрей Лазарчук, Евгений Лукин, Виталий Пищенко и Алексей Маштаков.

Мастера слова смогли пообщаться со своими поклонниками и рассказать им об источниках своего вдохновения.