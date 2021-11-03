В Черном море российские подлодки передали ракетный «привет» американским кораблям

03.11.2021 17:18 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

Новейшие подводные лодки «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород», входящие в состав Черноморского флота, отработали ракетные пуски по кораблям условного противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о пусках крылатых ракет «Калибр-ПЛ» – приказ об этом, по замыслу учения, экипажи получили во время плановых задач боевой подготовки в море.

«После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям противника, роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ», – говорится в сообщении.

Примечательно, что пуски по кораблям условного противника состоялись на фоне захода в Черное море американского ракетного эсминца USS Porter, который оснащен крылатыми ракетами «Томагавк». По мнению военного эксперта, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, сегодняшние запуски российских «Калибров» – это не только плановая работа военных моряков, но и «привет» их американским коллегам.

«Это сигнал однозначно. Тем более, что оперативный, тактический фон соответствует реалиям, когда в акватории Черного моря находятся реальные цели, по которым можно отработать учебно-боевые задачи. Что касается пусков, то это плановая работа – сейчас завершается учебный год у нас, подводятся итоги, закрываются планы боевой подготовки, поэтому я так полагаю, что эти стрельбы были заранее спланированы», – сказал эксперт.

«В данном случае, я думаю, что это совпадение по времени, но оно весьма красноречиво и показательно, соответствует тем словам, которые произнес президент в Сочи о том, что есть возможность посмотреть и в бинокль, и в прицел на нашего супостата. А они должны делать выводы – они находятся постоянно под прицелом, что создает для них обстановку боевой напряженности. И это нормально», – заявил Горбачев.