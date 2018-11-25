25.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Провокации, Происшествия, Сюжет дня, Украина
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Российские пограничники пошли на таран украинских кораблей, закрыв Керченский пролив

Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

Однако российская сторона закрыла подход к Керченскому проливу.

Фото пресс-службы ФСБ России

«Вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ – пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст», МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями», – уверяют в ВМС Украины.

Погранслужба ФСБ России в свою очередь заявила, что в момент попытки захода кораблей ВМСУ акватория территориального моря РФ была временно закрыта.

Кроме того, украинцами заявки установленным порядком на прохождение пролива не были поданы, в график прохода корабли ВМСУ не включены. Корабли опасно маневрировали, не подчиняясь законным требованиям российских властей.

Украинская сторона уверяет, что «про намерение осуществлять переход заранее было проинформировано согласно международных норм с целью обеспечения безопасности судоходства».

«Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и Командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам», – заявляют украинские военные.

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