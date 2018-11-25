Российские пограничники пошли на таран украинских кораблей, закрыв Керченский пролив

25.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба ВМСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

Однако российская сторона закрыла подход к Керченскому проливу.

Фото пресс-службы ФСБ России

«Вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ – пограничные катера типа «Соболь», ПСКР «Дон», катера типа «Мангуст», МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины.

Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба оккупантов отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями», – уверяют в ВМС Украины.

Погранслужба ФСБ России в свою очередь заявила, что в момент попытки захода кораблей ВМСУ акватория территориального моря РФ была временно закрыта.

Кроме того, украинцами заявки установленным порядком на прохождение пролива не были поданы, в график прохода корабли ВМСУ не включены. Корабли опасно маневрировали, не подчиняясь законным требованиям российских властей.

Украинская сторона уверяет, что «про намерение осуществлять переход заранее было проинформировано согласно международных норм с целью обеспечения безопасности судоходства».

«Все незаконные действия фиксируются экипажами кораблей и Командованием Военно-Морских Сил ВС Украины и будут переданы компетентным международным органам», – заявляют украинские военные.