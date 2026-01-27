Российские потоки нефти в Индию оказались на удивление устойчивыми – «Блумберг»

Олег Кравцов.  
27.01.2026 09:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 191
 
Дзен, Индия, Россия, Санкции, Энергетика


Вопреки прогнозам и несмотря на новые санкции США против РФ, Индия продолжает в больших объемах закупать российскую нефть, пишет западное антироссийское агентство «Блумберг».

«Вопреки ожиданиям многих участников рынка, эти российские потоки оказались на удивление устойчивыми», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Вопреки прогнозам и несмотря на новые санкции США против РФ, Индия продолжает в больших...

Главный аналитик Global Risk Management Арне Ломан Расмуссен считает маловероятным, что Индия откажется от поставок из РФ.

«Ожидания резкого падения импорта после санкций против «Роснефти» и «Лукойла» не оправдались», – признает «Блумберг».

Аналитик компании Kpler Навин Дас прогнозирует, что Индия сохранит «базовый уровень» закупок нефти у России.

Впрочем, «Блумберг» надеется, что изменить эту динамику еще может торговое соглашение между Индией и США, подписание которого продвигает Дональд Трамп.

Российский эксперт энергетического рынка Александр Фролов напоминает: по ожиданиям ОПЕК в 2026 году в Китае и Индии будет продолжаться  рост спроса на нефть (плюс 420 тыс. баррелей в сутки на двоих).

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить