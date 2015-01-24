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11.03.2021, Франция вступила в борьбу за трусы Навального Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия, Скандал, Украина, Франция
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Российские пранкеры дозвонились во Францию под видом Зе-депутата: Новый скандал

Новости Украины

Франция располагает отравляющим веществом «Новичок».

Это подтвердил заместитель главы комитета по международным делам национального собрания Франции Жак Мэр, которому российские пранкеры  Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили под видом главы комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты общался с военными лабораториями во Франции, которые определили, что это был «Новичок», но проблема, насколько я знаю, что «Новичок» не был в запрещенном списке оружия. Проблема России, что военная лаборатория Франции имела образцы этого вещества. Это значит, что Франция также имеет – ха-ха – этот яд. Вот что есть проблема», – говорит по телефону «Мережко».

Мэр подтверждает информацию, но предлагает обсудить ее при личной встрече.

По легенде, «украинский депутат» звонит французскому коллеге, потому что хочет «разгромить российскую делегацию и вышвырнуть ее» из ПАСЕ. Мэр предлагает вести себя хитро, не набрасываться на Россию сразу, а дождаться, пока представители ЕС съездят в Москву и составят два новых доклада по Навальному. Тогда уже можно будет вводить санкции.

«Мы не хотим полного лишения прав России, потому что тогда их не будет. И тогда это закроет любую возможность приехать в Россию… Мы должны сохранить Россию, даже если мы хотим применить к ней санкции», – сказал Мэр.

Известно, что ПАСЕ очень боится потерять российскую делегацию, поскольку Россия платит большие членские взносы, поэтому Мэр иезуитски предлагает просто лишить прав тех членов делегации, к которым будут применены санкции ЕС в связи с Навальным.


В конце разговора Вован и Лексус применяют свой фирменный прием, выводя разговор на уровень полного абсурда.

«Я хочу сказать, что у нас есть. Да, это не телефонный разговор, конечно, но я встречался с нашим послом. И я должен тебе сказать, что он дал мне кое-какую одежду Навального. Я хочу, чтобы это было между нами. Если мы не ошиблись, и наши спецслужбы получили то, что нужно, это именно те синие трусы….», – говорит мнимый Мережко.

Примечательно, что Мэра вовсе не удивляет наличие трусов Навального у украинских дипломатов. Он готов встретиться с послом уже на следующий день «вне здания» ПАСЕ, забрать у Мережко трусы и передать во французскую военную лабораторию.

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