Российские пранкеры дозвонились во Францию под видом Зе-депутата: Новый скандал

11.03.2021, Франция вступила в борьбу за трусы Навального Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Франция располагает отравляющим веществом «Новичок».

Это подтвердил заместитель главы комитета по международным делам национального собрания Франции Жак Мэр, которому российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили под видом главы комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ты общался с военными лабораториями во Франции, которые определили, что это был «Новичок», но проблема, насколько я знаю, что «Новичок» не был в запрещенном списке оружия. Проблема России, что военная лаборатория Франции имела образцы этого вещества. Это значит, что Франция также имеет – ха-ха – этот яд. Вот что есть проблема», – говорит по телефону «Мережко».

Мэр подтверждает информацию, но предлагает обсудить ее при личной встрече.

По легенде, «украинский депутат» звонит французскому коллеге, потому что хочет «разгромить российскую делегацию и вышвырнуть ее» из ПАСЕ. Мэр предлагает вести себя хитро, не набрасываться на Россию сразу, а дождаться, пока представители ЕС съездят в Москву и составят два новых доклада по Навальному. Тогда уже можно будет вводить санкции.

«Мы не хотим полного лишения прав России, потому что тогда их не будет. И тогда это закроет любую возможность приехать в Россию… Мы должны сохранить Россию, даже если мы хотим применить к ней санкции», – сказал Мэр.

Известно, что ПАСЕ очень боится потерять российскую делегацию, поскольку Россия платит большие членские взносы, поэтому Мэр иезуитски предлагает просто лишить прав тех членов делегации, к которым будут применены санкции ЕС в связи с Навальным.

В конце разговора Вован и Лексус применяют свой фирменный прием, выводя разговор на уровень полного абсурда.

«Я хочу сказать, что у нас есть. Да, это не телефонный разговор, конечно, но я встречался с нашим послом. И я должен тебе сказать, что он дал мне кое-какую одежду Навального. Я хочу, чтобы это было между нами. Если мы не ошиблись, и наши спецслужбы получили то, что нужно, это именно те синие трусы….», – говорит мнимый Мережко.

Примечательно, что Мэра вовсе не удивляет наличие трусов Навального у украинских дипломатов. Он готов встретиться с послом уже на следующий день «вне здания» ПАСЕ, забрать у Мережко трусы и передать во французскую военную лабораторию.