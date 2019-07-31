Российские пранкеры рассказали о дуболоме Харадинае

31.07.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Македонии Зоран Заев по признанию российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) по-настоящему их удивил своей доверчивостью.

Об этом пранкеры рассказали в интервью сербскому изданию «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Харадинай («премьер-министр» Косово – ред.) старается создавать впечатление любезного дипломата, но ему это плохо удается. А вот премьер Заев – на самом деле удивительная фигура. Вот уже почти год нам не удавалось так обхитрить ни одного политика, хотя Заев встречался с настоящими украинскими властями», – сказал Кузнецов.

Заев общался с пранкерами в течение года. Он обсуждал с украинским президентом Порошенко, под видом которого ему звонили россияне, переговоры Сербии и Косово, отношения с НАТО, возможность дать взятку константинопольскому патриарху. Македонский премьер надиктовывал телефоны функционеров Госдепа США. Его не смущала откровенная галиматья, которую несли пранкеры, к примеру о переименовании Винницы в Северную Македонию.

«Мы поговорили с Заевым, но после первого разговора решили еще немного выждать, чтобы получить от него еще какую-нибудь важную информацию. Кроме того, он дал нам номер своего мобильного телефона, и так мы продолжили общение по «Вотсапу».

Но вскоре интерес СМИ к Македонии угас. Поэтому мы время от времени общались с премьером. Последний разговор с ним состоялся 20 апреля, так как было ясно: на следующий день Порошенко проиграет на выборах.

Мы обнародовали запись только через два месяца, так как неделей позже у нас состоялся важный разговор с президентом Макроном. Мы не ожидали, что пранк с Заевым произведет такой фурор в Северной Македонии», – рассказал Кузнецов.

А вот боевик Рамуш Харадинай оказался абсолютно безграмотным.

«От Харадиная мы узнали, что вариант с обменом территориями между Сербий и Косово для него совершенно неприемлем. На самом деле это вносит раскол в его отношения с Хашимом Тачи («президент» Косово – ред.). Важнее всего было узнать из разговора, что сам Харадинай не ориентируется в международной политике. Ведь после беседы с фальшивым Порошенко Харадинай в своем «Твиттере» пожелал удачи несуществующему украинскому премьеру. Кроме того, Харадинай не изучил украинский вопрос, надеясь, что Порошенко признает Косово. Всем известно, что Украина не признает Косово только из-за аналогии с Крымом», – говорит Столяров.

Пранкеры также разыгрывали черногорского президента Душко Марковича, премьер министра Мило Джукановича и главу правительства Хорватии Андрея Пленковича.