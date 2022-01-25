Российские пранкеры разыграли беглого казахского оппозиционера

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Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли бежавшего за границу криминального казахского бизнесмена Мухтара Аблязова, который открыл в Киеве штаю, откуда координируются действия выступлений оппозиции.

Пранкеры позвонили от имени заместителя блогера-уголовника Алексея Навального – также бежавшего за границу Леонида Волкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сразу стало очевидно, что Аблязов не вполне понимает, с кем говорит, потому что он удивился бороде «Волкова», хотя тот ее носит постоянно. Пранкер начал разговор с комплиментов погромам, которые устроили казахские бунтовщики в Алма-Ате.

«У нас желтая майка лидера. То, что в России происходило и влияло на события, которые произошли позже в Казахстане. Формы протеста, «полиция с народом», – многие вещи, которые там звучали, автоматически перебежали к нам в Казахстан. Такое время, когда удары по режиму нужно наносить с разных сторон. А режим цельный – бывший Советский Союз. Если то, что в Казахстане произошло, будем считать волной, то следующая даже не волна, а цунами должна прийти в России», – ответил Аблязов.

Нынешняя ситуация в родной стране его не радует, он полагает, что Казахстан попал в полную зависимость от России.

«Путин фактически взял контроль над Казахстаном. В ДНР они говорят: «нас там нет», – а они там есть. В Казахстане войск нет, но зато нынешний президент, который раньше был мебелью у Назарбаева а-ля Медведев, то сейчас он в течение короткого времени перестроится и станет мебелью Путина. Одним словом, все сжимается, и мы сейчас имеем общего врага – Путина. То есть, мы должны валить Путина. Они все его вассалы», – сказал Аблязов.

Он предложил навальнистам создать совместный план действий и аккумулировать под него ресурсы. Действовать, по его мнению, надо быстро, потому что поглощение Россией Казахстана займет месяц-два.

«Пока временно дергает за ниточки Назарбаев, но в ближайшее время все перебежит к Путину. Путин будет управлять через нынешнего президента. Я знаю, их фсбешники уже торчат там, постоянно дежурят в Астане, прилетают, улетают, координируют действия. Наши бизнесмены, которых сейчас отжимают, они раньше работали с Назарбаевым, уже торчат в Кремле. То есть решения будут приниматься не в Астане, а в Кремле. В течение месяца-двух окончательно станет видно, что Путин рулит Казахстаном», – сказал Аблязов.

Когда состоялся этот разговор, непонятно, но 18 января Аблязов разразился постом в своем «инстаграме», в котором признался, что «попался на старый ФСБ-шный пранк». Судя по выложенному сегодня видео, в ходе беседы беглый казах не догадывался о розыгрыше.

Надо признать, что и Лексус, игравший Волкова, не позволял себе тех откровенных издевательств, которыми изобиловали его пранки над европейскими политиками. Один раз, приглашая Аблязова переехать в Вильнюс, он с явным удовольствием раз пять повторил название фильма о собаке «Ко мне, Мухтар». Его собеседник, впрочем, не выказал обиды. В финале разговора «Волков» предложил стоя прослушать гимн Евросоюза. Аблязов встал, потом, осознав, что собеседник его не видит, сел, но к концу композиции снова встал.

Но не этот акт европопочитания зародил в Аблязове сомнения. Скорее всего, на следующий день он, следуя инструкции «Волкова», отправился для встречи с ним в посольство Литвы в Париже и назвал охраннику секретный пароль: «Я от Ахмеда». Страшно предположить, какой была реакция французского полицейского. Криминальный бизнесмен собирался обсудить переброску своего штаба в Вильнюс из Киева, где казахских оппозиционеров начала гонять СБУ.

Тогда-то Аблязов и сознал, что сам слил «ФСБ-шному пранкеру» сценарий очередного мятежа, который он готовил с оставшимися в Казахстане сторонниками. Планировалось, что они будут пикетировать акиматы (мэрии) всех крупных городов в знак протеста против «пыток политзаключенных». А дальше – как пойдет. Аблязов в разговоре намекнул, что у протестующих может оказаться оружие. Акция была намечена на 19 января. Признание в «инстаграме» появилось 18 января. Оппозиционер также подставил власти Киргызстана, которые, по его словам, готовили его заброску в Казахстан в случае удачного развития протестов.

Также в разговоре с «Волковым» Аблязов пожаловался на беглых российских оппозиционеров, которые пеняют ему за его криминальное прошлое (Аблязов украл 5 млн долларов). Казах не оставил нападки без ответа. Навальному от припомнил украденный в Кирове лес, а Ходорковскому – заказные убийства.