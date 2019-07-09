Российские пранкеры выставили македонского премьера полным идиотом

09.07.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Македонии Зоран Заев хочет помешать переговорам Сербии и Косово по обмену территориями, готов заплатить взятку в 100 тыс евро константинопольскому патриарху Варфоломею за томос для автокефальной македонской церкви и при этом ведет себя как полный идиот.

Такие выводы можно сделать, прослушав разговоры, которые Заев вел с российскими пранкерами Вованом и Лексусом в течение года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый разговор состоялся в августе 2018 года. Пранкер представился македонскому премьеру президентом Украины Петром Порошенко и стал расспрашивать об обстановке на Балканах. Заев с гордостью поведал, что его страна поддержала санкции Великобритании против России (тогда раскручивалось дело Скрипалей) и выслала российских дипломатов.

«Это не прописано ни в местном законодательстве, ни в международном, но мы все равно на это пошли», – похвастался Заев.

Далее он поделился с «Порошенко» еще одной своей заботой.

«Президент Сербии и президент Косово начали переговоры по обмену территориями и изменению границ. Мы к этом относимся крайне отрицательно. Мы видим давление со стороны России. Я сообщил об этом американским силам и политикам», – сказал Заев.

Его абсолютно не интересует тяжелое положение сербов в северных анклавах Косово, зато важно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не поддерживает идею обмена, поскольку это может усилить позиции России.

Актуальную на тот момент проблему переименования Македонии в Северную Македонию он также воспринимает как «глобальную Битву» России против «Германии вместе с США».

Отыграв на полном серьезе политическую часть, пранкеры принялись дурачиться. Обычно в этой части разговора жертва розыгрыша понимает, с кем имеет дело, и бросает трубку. Но не таков оказался Зоран Заев.

Когда «Порошенко» сообщает ему, что хочет расширить свой шоколадный бизнес на Македонию, тот предлагает ему приехать с частным визитом и все порешать. Пранкер повышает градус: «Порошенко» начинает советовать, как вести себя с мусульманскими радикалами (я пообещал крымским татарам автономию на аннексированной территории), а потом приводит ошибочно приписываемые Сталину слова «не важно, как голосуют, важно, как считают». Заеву все нравится, он благодарит за советы.

Пранкеры, похоже, ошарашены податливостью своей жертвы и переходят на «хардкор».

«Порошенко» начинает рассказывать об открытиях украинских ученых. Это не только скандально известное происхождение украинцев от древних шумеров (да, я слышал, поддакивает Заев), но и основание Винницы Александром Македонским, и происхождение самого Порошенко от этого античного полководца. Он просит коллегу называть себя «Питером Македонским» и обещает переименовать Винницу в Восточную Македонию. Заев «заглатывает» всю эту галитматью и отмечает, что общая история сближает македонский и украинский народы.

Осознав, что пределов абсурда у этой беседы нет, «Порошенко» заявляет, что у него сейчас «на связи» генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг и он может их с Заевым соединить. Предложение ничуть не смущает македонского премьера, он обсуждает с «генсекретарем НАТО» перспективы вступления в альянс своей страны и просит ввести на территорию Македонии натовский контингент.

Внезапно в беседу снова вступает «Порошенко» и продолжает нести «пургу» на историческую тему. Потом просит надиктовать ему телефон помощника госсекретаря США Веса Митчела, и Заев диктует.

Идиотическая доверчивость македонского премьера дала повод российским пранкерам еще дважды в течение года звонить ему. Больше они не терзали Заева историческим открытиями, зато обсудили религиозный вопрос. Премьер Македонии сообщил, что хочет, как и Порошенко договориться с константинопольским патриархом Варфоломеем о томосе для автокефальной македонской церкви, поскольку каноническая православная конфессия в стране завязана на Белград.

«Это очень важно, потому что Сербской церковью руководит Русская православная церковь из Москвы», – пояснил Заев.

«Порошенко» выразил готовность порешать вопрос с патриархом Варфоломеем «всего» за 100 тыс евро.

«Сумма, которую я обозначил, — это со скидкой. Он сказал мне, что если я приведу друга, то он сделает скидку. Я заплатил более крупную сумму — 150 тыс.», — заявили пранкеры в разговоре с премьером.

«Да. Хорошо, пожертвование будет сделано наличными. Мы сделаем это пожертвование, потому что им нужна поддержка. Так и поступим», — ответил Заев