Российские призывники стали здоровее

05.04.2021, Москва, Олег Кравцов

В настоящее время лишь 22 процента российских призывников имеют заболевания, несовместимые со службой в армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко, отвечая на вопрос, какова сейчас доля призывников, не имеющих отклонений и серьезных заболеваний.

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«Она значительно выросла за последние годы. В 2010–2011 годах показатель годности был 67,7%. Сегодня он составляет 78%. Только у 22% призывников есть противопоказания для службы в армии», сказал Дацко в интервью «Известиям».

Также он сообщил, по каким критериям «бракуют» призывников, уточнив, что есть пять категорий: «А» – годен; «Б» – годен с незначительными ограничениями; «В» – ограниченно годен (в таком случае человек освобождается от призыва); «Г» – временно не годен (например, у него травма или болезнь, которую вскоре вылечат); «Д» – не годен (такие молодые люди вообще снимаются с воинского учета).

Из тех 22% призывников, которые не подпадают под категории «А» и «Б» и не идут в войска, 5–7% имеют категорию «временно не годен». После лечения большинство из них будут готовы служить. Примерно 1,5% имеют категорию «Д». Остальные – ограниченно годные», – отмечает медик.

Он говорит, что наиболее распространенные причины, по которым молодых людей признают ограниченно годными, – болезни костно-мышечной системы (в основном сколиозы и плоскостопие), на втором месте болезни системы кровообращения (чаще всего нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), на третьем месте болезни нервной системы.

А на четвертое место среди причин в последние годы вышло освобождение от службы из-за слабого зрения.