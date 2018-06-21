21.06.2018, Москва, Максим Карпенко

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Российские профсоюзы жалуются: Мешают митинговать против повышения пенсионного возраста

Российские профсоюзы планируют ряд акций протеста против принятия так называемой пенсионной реформы, повышающей срок выхода на пенсию с 2019 года. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация Труда России», член президентского совета по правам человека Борис Кравченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, при этом со стороны власти на местах идет противодействие таким акциям – их запрещают и маргинализуют.

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«Мы находимся на этапе подачи заявок на коллективные действия в регионах. Мы видим, что разные субъекты подают эти заявки. В настоящий момент мы располагаем информацией о поданных более 50-ти заявок в разных регионах России. Могу назвать некоторые из них – Красноярск, Барнаул, Челябинск, Псков, Иркутск, Ульянов, Чита, Саратов, Ярославль, Новосибирск, Астрахань, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Смоленск, Томск и другие города. Из 50-ти заявок в настоящий момент согласованы четыре, ряд отклонено заявок. В Пскове, в том парке, где областная конфедерация профсоюзов наметила проведение акции, власти согласовали альтернативную акцию: «За достойную старость». Мы видим, что есть стратегия властей на маргинализацию и ограничение акций», – заявил Кравченко.

Напомним, правительство РФ ранее одобрило законопроект, согласно которому пенсионный возраст повышается до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.