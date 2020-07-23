Российские ПВО и ВКС вскрыли разведчиков НАТО

23.07.2020, Киев, Максим Карпенко

У берегов Крыма на перехват самолетов Р-8А «Посейдон» и U-2S военно-морских сил США в воздух поднялись российские самолеты.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве подчеркнули, что на контроле деятельность американских военных держали и силы противовоздушной обороны.

«22 июля 2020 года радиолокационными средствами разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов были вскрыты действия разведывательных самолетов Р-8А «Посейдон» и U-2S военно-морских сил США над акваторией Черного моря, а также разведывательного самолета Р-3С «Орион» военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря.

Силами дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов осуществлено их сопровождение. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», – говорится в сообщении.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что российские военные держат под постоянным контролем обстановку вблизи Крыма и готовы нейтрализовать цели, несущие угрозу. Также Коротченко отметил, что американские разведчики видят только то, что хочет показать Россия в Крыму:

«После того, как Крым вошел в состав России, усилия разведсообщества США резко активизировались по сбору информации о том, что происходит на полуострове, вообще в войсках Южного военного округа, на Черноморском флоте. Учитывая, что у нас идет укрепление обороноспособности на южных рубежах, это естественный процесс активизации разведки.

Но американские самолеты-разведчики — это летающие центры военного шпионажа. Понятно, то собирается любая информация доступным образом. У нас также отработана процедура, когда такие самолеты приближаются к воздушным границам России, осуществляется перехват для того, чтобы визуально идентифицировать тип воздушного судна, определить его государственную принадлежность.

Дальше – сопровождение, чтобы показать, что этот самолет находится под контролем. Соответственно, мы предупреждаем, что дальнейшая попытка приблизиться к российским границам будет означать более решительные действия.

Что касается мер противодействия – разработаны процедуры, когда при входе самолета-разведчика в зону разведки принимаются соответствующие меры режимно-ограничительного характера по линии противодействия иностранным техническим разведкам. Раскрывать детализацию я не буду, естественно, но понятно, что прошпионить и получить полный объем информации у соответствующих служб США и НАТО не получится.

Они получают ровно ту информацию, которую мы считаем необходимой на данный момент времени. Наши силы и средства всегда готовы при необходимости и пресечь возможные нарушения воздушных границ России – у нас для этого на полуострове развернуты ЗРК С-400, ЗРК малой дальности «Тор-М2», которые тоже готовы пресечь появление враждебных целей», – сказал Коротченко.

Ранее военный эксперт, капитан 1-го ранга и член Общероссийской организации «Офицеры России» Василий Дандыкин заявил, что с каждым годом все больше кораблей НАТО появляется в Черном море, несмотря на ограничения, введенные конвенцией Монтрё.