Российские ракетно-беспилотные подарки продолжают накрывать Украину
Сегодня утром на всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается о взрывах на территории военных и инфраструктурных объектов в ряде регионов.
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Так, «прилеты» зафиксированы в Киевской, Одесской, Винницкой областях, в Ровно, Кривом Роге. Сообщается также, что ночью был нанесен удар по оккупированному Украиной Запорожью.
Пресс-служба Оперативного командования «Юг» (ВСУ) отчитывается об уничтожении нескольких дронов-камикадзе, при том, что часть из них все же нанесла удары по объектам инфраструктуры.
Гауляйтер Николаевской ОГА Виталий Ким в своем блоге сообщил о запуске крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря и беспилотников, которые летят на Николаев.
Тем временем, в принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову корпорации ДТЭК, которая занимается поставками электроэнергии на Украине, заявили о переходе на веерные отключения.
Электричество будет отсутствовать от двух до четырех часов для того, чтобы сбалансировать украинскую энергосистему, значительная часть мощностей которой была выведена из строя вчерашними ударами ВС РФ.
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