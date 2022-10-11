Российские ракетно-беспилотные подарки продолжают накрывать Украину

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Новости Украины

Сегодня утром на всей территории Украины вновь объявлена воздушная тревога.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается о взрывах на территории военных и инфраструктурных объектов в ряде регионов.

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Так, «прилеты» зафиксированы в Киевской, Одесской, Винницкой областях, в Ровно, Кривом Роге. Сообщается также, что ночью был нанесен удар по оккупированному Украиной Запорожью.

Пресс-служба Оперативного командования «Юг» (ВСУ) отчитывается об уничтожении нескольких дронов-камикадзе, при том, что часть из них все же нанесла удары по объектам инфраструктуры.

Гауляйтер Николаевской ОГА Виталий Ким в своем блоге сообщил о запуске крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря и беспилотников, которые летят на Николаев.

Тем временем, в принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову корпорации ДТЭК, которая занимается поставками электроэнергии на Украине, заявили о переходе на веерные отключения.

Электричество будет отсутствовать от двух до четырех часов для того, чтобы сбалансировать украинскую энергосистему, значительная часть мощностей которой была выведена из строя вчерашними ударами ВС РФ.