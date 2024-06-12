Российские ракеты атаковали Киев

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Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Украине. Судя по всему, основной целью в этот раз стал киевский регион.

Украинская сторона традиционно отчиталась в духе «все сбито». Так, Воздушные силы ВСУ уверяют, что из 30 целей уничтожено 29: четыре из пяти ракет и 24 дрона.

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В свою очередь начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко отмечает, что «попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано».

«В то же время по состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. К ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци. Всего привлечены более 105 человек и 30 единиц техники. Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж. В другом районе – загорелось складское помещение», – добавил киевский гауляйтер.

Военный обозреватель Юрий Подоляка указывает, что сегодняшний удар был не особо мощным.

«По предварительным данным, на этот раз главными целями были объекты ВСУ и в первую очередь в районе Киева и области (пока неясно по аэродрому в Василькове или по Трипольской ТЭС). Также был поражены объекты в районе Миргорода (аэродром), в Винницкой области (вероятно добавка по Ладыжинской ТЭС). Плюс был удар по Одессе (похоже «Ониксом»). Ну и также «герани» поработали в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях», – пишет Подоляка в своем тг-канале.