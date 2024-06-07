Российские ракеты и дроны атаковали военные объекты в украинском тылу

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Сегодня ночью Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по тыловым объектам на территории, подконтрольной киевскому режиму. Украинская сторона традиционно заявляет об эффективности своей ПВО, но при этом признаются прилеты.

Воздушные силы ВСУ утверждают, что сбиты все пять запущенных ракет и 48 из 53 БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение всей ночи враг атаковал область БПЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа. В регионе работали силы ПВО. В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавших нет. Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают», в свою очередь сообщает Киевская областная военная администрация.

Многочисленные взрывы были слышны в районе Одессы, но пока конкретной информации нет.

Украинские мониторинговые паблики утверждают, что одним из направлений для атаки в очередной раз стал Староконстантинов в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром, по которому регулярно наносятся удары.

«На этот раз это были преимущественно военные объекты, и в первую очередь опять аэродром в Староконтантинове. Также были поражены объекты южнее Киева, в Одесской, Харьковской, Полтавской областях. Похоже, либо военные или связанные с производством вооружений», – в свою очередь пишет российский военный обозреватель Юрий Подоляка.