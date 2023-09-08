Российские ракеты и дроны поразили украинскую инфраструктуру

Игорь Шкапа.  
08.09.2023 08:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Одесса, Россия, Украина


Сегодня объекты на территории Украины вновь подверглись удару со стороны ВС РФ.

Так, утром было попадание в инфраструктурный объект в Запорожской области.

Сегодня объекты на территории Украины вновь подверглись удару со стороны ВС РФ. Так, утром...

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава Запорожской военной администрации Юрий Малашко.

«Утром враг попал несколькими ракетами (предварительно баллистическими) в объекты гражданской инфраструктуры областного центра. На месте работают все подходящие службы. Есть информация о минимуме одного пострадавшего человека. Все подробности со временем», – написал Малашко в 7.20.

Через полчаса он добавил:

«Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области».

Кроме того, этой ночью ударные дроны атаковали Одесскую область. Как утверждают в Воздушных силах ВСУ, всего в направлении области были зафиксировано пуски 20 дронов.

«Для отражения удара задействованы зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 16 «Shahed-136/131» в пределах Одесской и Николаевской областей», – отчитались в ВС ВСУ, признав, что часть БПЛА достигла целей.

Куда именно попали дроны, не сообщается, но ранее глава Одесской военой администрации Олег Кипер призвал прятаться жителей Одесского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

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