Российские ракеты накрыли центр украинской столицы

Сегодня российские ракеты ударили по Печерску – центральному району украинской столицы.

При этом командование Воздушных сил традиционно отчиталось, что все цели сбиты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

При этом телеканал «Киев 24» передает, что уничтожено административное здание.

Военный обозреватель Борис Рожин утверждает, что было несколько прилетов.

«По предварительной информации по Киеву били гиперзвуковыми ракетами. ПВО сработала с сильным запозданием. По разным данным от 4 до 5 прилетов. Применялись либо «Цирконы», либо «Кинжалы», – пишет он.

По его словам, сирены в Киеве сработали после прилета гиперзвуковых ракет.

«Помимо прилета по аэропорту Жуляны (заявляется о поражении позиций ЗРК «Пэтриот»), по неподтвержденным данным могла быть поражена штаб-квартира ГУР. Ждем официальной информации от Минобороны», – добавил Рожин.

Пораженный объект с колючей проволокой, в котором видна часть ракеты.

«По Киеву полчаса назад отработали «ракеты из Крыма». Украинские паблики утверждают, что работали гиперзвуковые «Цирконы» (потому что 600 км ракеты прошли примерно за 2 минуты).

По данным местных сетей в городе было слышно минимум ТРИ мощных взрыва. Предварительно поражены позиции ЗРК «Пэтриот» в районе аэропорта «Жуляны» и что-то в районе размещения центральной квартиры ГУР МО Украины, – пишет в своем паблике военный обозреватель Юрий Подоляка. – Если информация подтвердиться, а пока косвенные улики указывают именно на это, то это первый подтвержденный боевой удар этих новейших российских гиперзвуковых ракет.

Если так, то это часть ударов возмездия, о которых говорил накануне наш президент. Ждем подробностей в отчете МО России».