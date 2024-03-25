Российские ракеты накрыли центр украинской столицы
Сегодня российские ракеты ударили по Печерску – центральному району украинской столицы.
При этом командование Воздушных сил традиционно отчиталось, что все цели сбиты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается», – говорится в сообщении ВС ВСУ.
При этом телеканал «Киев 24» передает, что уничтожено административное здание.
«Разрушено административное здание в результате падения обломков ракеты в Печерском районе», – передает журналистка канала с места.
Военный обозреватель Борис Рожин утверждает, что было несколько прилетов.
«По предварительной информации по Киеву били гиперзвуковыми ракетами. ПВО сработала с сильным запозданием. По разным данным от 4 до 5 прилетов. Применялись либо «Цирконы», либо «Кинжалы», – пишет он.
По его словам, сирены в Киеве сработали после прилета гиперзвуковых ракет.
«Помимо прилета по аэропорту Жуляны (заявляется о поражении позиций ЗРК «Пэтриот»), по неподтвержденным данным могла быть поражена штаб-квартира ГУР. Ждем официальной информации от Минобороны», – добавил Рожин.
Пораженный объект с колючей проволокой, в котором видна часть ракеты.
«По Киеву полчаса назад отработали «ракеты из Крыма». Украинские паблики утверждают, что работали гиперзвуковые «Цирконы» (потому что 600 км ракеты прошли примерно за 2 минуты).
По данным местных сетей в городе было слышно минимум ТРИ мощных взрыва. Предварительно поражены позиции ЗРК «Пэтриот» в районе аэропорта «Жуляны» и что-то в районе размещения центральной квартиры ГУР МО Украины, – пишет в своем паблике военный обозреватель Юрий Подоляка. – Если информация подтвердиться, а пока косвенные улики указывают именно на это, то это первый подтвержденный боевой удар этих новейших российских гиперзвуковых ракет.
Если так, то это часть ударов возмездия, о которых говорил накануне наш президент. Ждем подробностей в отчете МО России».
Спасибо!
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