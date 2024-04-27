Российские ракеты накрыли несколько украинских ТЭС

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Россия продолжает последовательную работу по выведению из строя энергетических объектов Украины. Так, сегодня ночью по ним был нанесен очередной удар, очередной ракетный удар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным Воздушных сил ВСУ, скорее всего, традиционно завышенных, украиснкой ПВО удалось сбить лишь 21 из 34 запущенных ракет.

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«Враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру страны. В частности, атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Имеются повреждения оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию. Последствия атак уточняются. Продолжается работа по их ликвидации. Россияне ночью били по энергетической инфраструктуре Украины», – сообщил глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко

Принадлежащая олигарху Ринату Ахметову крупнейшая на Украине частная энергетическая компания ДТЭК сообщила, что ее ТЭС получили серьезные повреждения.

«Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь. Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки. С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз», – говорится в официальном заявлении ДТЭК.

Украинская сторона публикует карту движения российских ракет сегодня ночью.

«Судя по карте, это Криворожская и Бурштынская, о которых мы говорили ранее, Ладыжинская и Приднепровская, – комментирует инфографику военный обозреватель Юрий Подоляка. – Все четыре ранее уже были нами атакованы, а значит их просто добивают и мешают проводить ремонтные работы. Местные паблики пишут, что в Бурштынскую прилетело минимум ТРИ ракеты. Также были нанесены удары Кинжалами в район г. Стрый Львовской области. Там ранее нами атаковались крупнейшие на Украине подземные газовые хранилища. Я так понимаю их продолжают планомерно выносить».

Он добавил, что было «много ударов по военной инфраструктуре и системам ПВО», о чем украинская сторона не сообщает, но результаты пока неизвестны.

Тг-канал проекта «Рыбарь», основанного военным аналитиком Михаилом Звинчуком, отмечает, что, попавшее в сеть фото пожара, предположительно, на Бурштынской ТЭС, указывает, что удар пришелся на действующие энергоблоки.

«Мы неоднократно говорили о важности поражения тех ТЭС, что имеют специальное оборудование, позволяющее маневрировать мощностью энергосистемы. Это играет очень важную роль в условиях вывода из строя, как минимум, 60% мощности Днепропетровской ГЭС. Пораженные сегодня Бурштынская и Добротворская ТЭС как раз оборудованы устройствами вторичного регулирования частоты. Наиболее важна для украинской энергосистемы Бурштынская ТЭС: на ней было 10 турбогенераторов с вторичной регулировкой оборотов турбин (после прежних ударов в работе, вероятно, оставались 4). Именно они позволяли компенсировать кратковременные колебания потребления электроэнергии. На Добротворской ТЭС был один такой генератор», – пишет канал Звинчука.

Примечательна информация, которую озвучил еще вчера министр энергетики Украины, подчеркнувший, что русские атаковали 80% теплогенерации страны.

«Если в течение 2022-2023 года мы наблюдали где-то в среднем около 100 средств поражения одновременно, то, например, 22 марта было больше 150!», — причитает Галущенко.