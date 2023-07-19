Российские ракеты накрыли Одессу
Ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар по портовой инфраструктуре Одессы ракетами и дронами.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители местной власти, подконтрольной киевскому режиму.
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«Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Не подходите к окнам, не снимайте и не выкладывайте работу сил ПВО!», – потребовал в час ночи глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Менее чем через час он сообщил о повторных пусках ракет из Черного моря.
Атаку он охарактеризовал как «мощную».
«Мощнейшие взрывы под Одессой, судя по всему удары по портовой инфраструктуре», – написал в своем тг-канале член военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
Отслеживающий прилеты и работу ПВО в регионе паблик «Типичная Одесса» опубликовал несколько видео и снимков поражений.
Судя по географии и количеству взрывов, ударам подверглись объекты как в Одессе, так и в окрестностях.
Так, в районе 6-го километра произошло возгорание у нефтебазы.
«Усатово, воинская часть, откуда постоянно прожектор светил. Прилет в 2 с копейками», – уточняет «Типичная Одесса».
Кроме того, были прилеты и работа украинской ПВО в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях.
Спасибо!
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