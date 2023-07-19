Российские ракеты накрыли Одессу

Игорь Шкапа.  
19.07.2023 08:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса


Ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар по портовой инфраструктуре Одессы ракетами и дронами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают представители местной власти, подконтрольной киевскому режиму.

Ночью ВС РФ нанесли комбинированный удар по портовой инфраструктуре Одессы ракетами и дронами. Об...

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«Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Не подходите к окнам, не снимайте и не выкладывайте работу сил ПВО!», – потребовал в час ночи глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Менее чем через час он сообщил о повторных пусках ракет из Черного моря.

Атаку он охарактеризовал как «мощную».

«Мощнейшие взрывы под Одессой, судя по всему удары по портовой инфраструктуре», – написал в своем тг-канале член военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

Отслеживающий прилеты и работу ПВО в регионе паблик «Типичная Одесса» опубликовал несколько видео и снимков поражений.

Судя по географии и количеству взрывов, ударам подверглись объекты как в Одессе, так и в окрестностях.

Так, в районе 6-го километра произошло возгорание у нефтебазы.

«Усатово, воинская часть, откуда постоянно прожектор светил. Прилет в 2 с копейками», – уточняет «Типичная Одесса».

Кроме того, были прилеты и работа украинской ПВО в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

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