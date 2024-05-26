Российские ракеты накрыли украинский военный аэродром

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Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по тылам Украины.

Судя по доступной информации, одной из главных целей стал военный аэродром под городом Староконстантинов в Хмельницкой области.

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«Староконстантинов, кроме дронов-камикадзе, пытались атаковать крылатые ракеты, запущенные врагом со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, – сообщает украинский канал «24». – Также взлетали самолеты МиГ-31К и запускали ракеты типа «Кинжал» – они тоже летели на Староконстантинов в Хмельницкой области. Итак, этой ночью российские военные попытались организовать очередную комбинированную атаку на Староконстантинов, планируя запуски различных воздушных средств поражения так, чтобы нанести удары примерно в одно и то же время. Насколько это удалось или не удалось, позже нам озвучат в отчете Воздушных сил. Сейчас мы не знаем, сколько именно было ракет и дронов, сколько их удалось сбить и другой точной информации».

«Мониторинговые каналы подтверждают, что в результате атаки на аэродром было как минимум 7 приходов. После ударов на месте начался пожар в нескольких местах, также была вторичная детонация. Перед атакой противник успел поднять часть авиации, но не все борты», – в свою очередь описывает ситуацию по Староконстантинову тг-канал «Насправді».

Паблик «Военное дело» дает больше подробностей.

«Ночью ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. По целям отработали дроны-камикадзе «Герань» и крылатые ракеты, а также три «Кинжала». По информации украинских источников, аэродром оказался полностью обесточен и получил критический урон. Поражена подстанция возле авиабазы. Также уничтожены несколько точек ПВО ВСУ. На аэродроме Староконстантинов базируются Су-24М, способные запускать иностранные ракеты Storm Shadow. Также здесь ожидается появление истребителей F-16», – отмечается в публикации.

Опубликованное местными жителями видео атаки на аэродром в Староконстантинове.

Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин признал, что в регионе удалось сбить лишь одну ракету, добавив, что в результате удара «в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тыс. абонентов».

Тг-канал «Военная хроника» обращает внимание, что в этот раз «поражались исключительно военные объекты», а первой волной работали БПЛА по целям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Одесской областях.

«Второй и третьей волнами применялись крылатые ракеты Х-101 по целям в Хмельницкой области. Наиболее плотному обстрелу подвергся аэродром Староконстантинов, где базировались 7-я бригада тактической авиации ВВС Украины (7-я БрТА, в/ч А2502) и самолёты — носители крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Помимо Х-101, по аэродрому, предположительно, были применены гиперзвуковые ракеты «Кинжал», – говорится в публикации.

Отмечается, что «Кинжалы» могли применяться по трём неизвестным на данный момент объектам в Хмельницкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

«Не исключено, что речь идёт об аэродроме Ивано-Франковска, где базируется 114-я бригада тактической авиации, а также аэродроме Винницы, где базируется 456-я транспортная бригада, по расположению которой дважды наносились массированные удары», – предполагает «Военная хроника».