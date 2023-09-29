Российские ракеты накрыли украинский военный аэродром

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Россия продолжает наносить удары по местам базирования украинских ВВС. Так, сегодня был поражен аэродром под Николаевом.

Изначально об ударе, впрочем, без подробностей, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Утром 29 сентября около 04:13 город получил ракетный удар. Есть попадание в объект инфраструктуры на окраинах города. Там загорелась сухая трава, пожар был ликвидирован в 06:45. Подробности уточняем», – написал Сенкевич в своем тг-канале.

Правда, подробности и уточнения появились из других источников.

«Ранним утром, по военному аэродрому Кульбакино в Николаеве было нанесено три ракетных удара предположительно ОТРК «Искандер». Воздушную тревогу включили уже после первых двух взрывов, чуть позже прилетела третья ракета», – сообщает военный паблик «Повёрнутые на Z войне».

«Местные власти подтвердили ракетный удар, но про аэродром не упомянули. Однако, очаги возгорания на аэродроме всё же были зафиксированы спутниками», – добавили авторы тг-канале.

Стоит заметить, что в последнее время ВС РФ методично бьют по украинским военным аэродромам. Буквально недавно появились данные объективного контроля поражения украинского истребителя Миг-29 на аэродроме Кульбакино.