Российские ракеты накрыли украинский военный аэродром

Игорь Шкапа.  
29.09.2023 11:55
  (Мск) , Киев
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Россия, Украина


Россия продолжает наносить удары по местам базирования украинских ВВС. Так, сегодня был поражен аэродром под Николаевом.

Изначально об ударе, впрочем, без подробностей, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Россия продолжает наносить удары по местам базирования украинских ВВС. Так, сегодня был поражен аэродром...

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«Утром 29 сентября около 04:13 город получил ракетный удар. Есть попадание в объект инфраструктуры на окраинах города. Там загорелась сухая трава, пожар был ликвидирован в 06:45. Подробности уточняем», – написал Сенкевич в своем тг-канале.

Правда, подробности и уточнения появились из других источников.

«Ранним утром, по военному аэродрому Кульбакино в Николаеве было нанесено три ракетных удара предположительно ОТРК «Искандер». Воздушную тревогу включили уже после первых двух взрывов, чуть позже прилетела третья ракета», – сообщает военный паблик «Повёрнутые на Z войне».

«Местные власти подтвердили ракетный удар, но про аэродром не упомянули. Однако, очаги возгорания на аэродроме всё же были зафиксированы спутниками», – добавили авторы тг-канале.

Стоит заметить, что в последнее время ВС РФ методично бьют по украинским военным аэродромам. Буквально недавно появились данные объективного контроля поражения украинского истребителя Миг-29 на аэродроме Кульбакино.

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