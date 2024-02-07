Российские ракеты накрыли Украину от Харькова до Львова

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Сегодня утром российские ВКС нанесли ракетный удар по объектам на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Полет ракеты был зафиксирован в ряде областей Украины, включая западные. При этом в ВС ВСУ уточнили, что ракеты постоянно маневрируют и меняют курс.

По известно, что результативным стал удар по Харьковской области. Так, по словам главы Харьковской областной военно-гражданской администрации Олега Синегубова, по региону было нанесено «по меньшей мере четыре удара».

«По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры», – сообщил харьковский гауляйтер.

В свою очередь киевский мэр Виталий Кличко проинформировал о взрывах в столице.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях», – призвал Кличко.

По словам главы Днепропетровской области Сергея Лысака, в его регионе утром «было громко» из пусков беспилотников, два из которых удалось сбить.

«Из-за падения обломков и попадания остальных БПЛА есть разрушение на территории коммунального предприятия. Повреждены здания и автомобили», – написал Лысак.

Промежуточные итоги в своем тг-канале подвел военный обозреватель Юрий Подоляка.

«Все началось около полуночи, когда с разных сторон на территорию подконтрольную Зеку зашли наши «Герани». Они имели явно целью вскрытие ПВО-обороны противника, а потому поштучно прошлись буквально над всей (кроме западных областей) территорией Украины. Затем около 2-3 часов ночи начали взлетать наши стратеги Ту-95МС (с ракетами Х-101), а попозже Ту-22М3 (с Х22/32), к которым еще позже присоединились Су-34 с предположительно (Х-31 или Х-59). Около 6.30 утра начались пуски ракет, к которым присоединились новые “Герани”. Вначале были взрывы в районе Николаева и Харькова. Сейчас имеются взрывы в Днепропетровской, Запорожской областей, а также на территории оккупированной части ДНР. Часть наших ракет над Западной Украиной. Но судя по всему это только начало удара, так как еще одна группа стратегов находится в зону пуска ракет», – считает Подоляка.