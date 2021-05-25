Российские ракеты накрывают Украину по всей глубине

25.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия имеет колоссальное количество ракетного вооружения, которого более, чем достаточно, чтобы перекрыть всю территорию Украины, не заходя на нее.

Об этом в эфире интернет-канала «Скрыпин» заявил киевский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чмута, силами одного только Черноморского флота, не выходя из Севастопольской бухты, можно нанести удар по Львову, Ужгороду или Луцку.

«Вся российская армия перевооружена с «Точек», которые у нас, на современные «Искандеры». Это очень много. Это крылатые ракеты «Калибр», которые могут применяться с кораблей Черноморского флота, Каспийской флотилии, даже Балтийского моря. И это крылатые ракеты авиационного базирования типа Х-55, Х-555, Х-101, тот же «Кинжал», гиперзвуковой, мифический, которых Россия имеет достаточно большое количество от Советского Союза, какое-то количество, несколько сотен единиц мы им передали в 90-х годах в рамках процессов по демилитаризации Украины, назовем их так.

И какое-то количество они накопили уже новых. Этого достаточно для того, чтобы наносить уверенное ракетное поражение по любым объектам, на любой глубине Украины, причем делать это комбинированным способом. Таким образом, чтобы максимально нивелировать системы противодействия…

Типичный пример – это корабли Черноморского флота России, это три фрегата, шесть дизельных подводных лодок, четыре малых ракетных корабля, которые могут с рейда Севастополя, то есть, выйдя на три-пять километров от Севастополя, совершить пуск «Калибров», который полностью перекрывает всю территорию Украины. То есть из Севастополя по Ужгороду или по Луцку. Один корабль – шесть ракет, плюс Каспийская флотилия, плюс с Балтийского моря достают.

Если говорить про «Искандеры», то также там дальность до 500 километров, этого достаточно, чтобы перекрывать места скопления войск, аэродромы, командные пункты, места расположения зенитно-ракетных войск, воздушных сил наших, какие-то важные инфраструктурные объекты, например, электростанции для того, чтобы оставлять большие города без света. Представьте, во всем Киеве пропадает свет. Как это все потом будет?», – заявил Чмут.