Российские ракеты обрушились на Украину тремя волнами, прорвав ПВО

Игорь Шкапа.  
08.01.2024 11:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по объектам на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», представители киевского режима в ряде регионов Украины.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по объектам на территории Украины. Об...

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Кроме того, Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске крылатых ракет из акватории Каспийского моря.

Было заявлено, что на Украину всего пошло три волны ракет.

В семь утра о взрывах в городе отчитался гауляйтер Харькова Игорь Терехов.

Позже он уточнил, что были поражены промышленные объекты.

Далее ракеты обрушились на Запорожье, о чем проинформировал глава местной областной военной администарции Юрий Малашко.

Буквально через несколько минут один из гауляйтеров Кривого Рога Юрий Вилкул сообщил о массированной атаке на город.

В Кривом роге и Хмельницком начались перебои с электроичеством.

Военный паблик «Два майора» подвел предварительные итоги удара.

«С ночи 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22 вышли на рубежи пусков ракет, произведя их из глубины воздушного пространства России. В момент подлета данных ракет к границам Украины взлетели МиГ-31К и выпустили гиперзвуковые «Кинжалы», обеспечив единовременность удара и перегрузку разряженной «Геранями» и ложными целями украинской ПВО.

Дополнительные пуски баллистических ракет с восточного и южного направлений позволили преодолеть ПВО противника и нанести удары по ряду военных объектов. Взрывы звучали в Харьковской, Хмельницкой, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской областях», – говорится в публикации.

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин добавляет:

«В Запорожье поражены промышленные объекты, а также как минимум один объект энергоструктуры.  Как и в ходе прошлых ударов, основные удары сейчас направлены прежде всего на объекты связанные с военной промышленностью и логистикой».

Последствия прилета в Кривом Роге.

Тг-канал «На самом деле в Днепре» отмечает, что в Хмельницкой области прилетело по целям Староконстантинова и Шепетовки.

«Местные жители слышали звуки взрывов именно там. В Староконстантинове находится военный аэродром, по которому уже не раз прилетало. Шепетовка – это крупный транспортный узел из нескольких автомобильных и железнодорожных веток. ВСУ используют его для переброски западного вооружения.

В Харькове прилет по критическому объекту подтвердил мэр Харькова Терехов. В Херсоне был прилет по объекту критической инфраструктуры и территории завода. Об этом сообщил гауляйтер Александр Прокудин. О каком именно объекте критической инфраструктуры идет речь, он не уточнил», – пишет паблик.

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