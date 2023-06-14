Российские ракеты «откалибровали» позиции ВСУ в Одессе
Минувшей ночью ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам на территории Одессы, контролируемой силами киевского режима.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в оперативном командовании ВСУ «Юг».
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«По Одессе враг направил ракетный удар «Калибрамы» из акватории Черного моря. Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно 2 ракеты сбиты. В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети», – отмечается в сообщении.
Сегодня утром появилась уточненная информация, из которой можно сделать вывод, что повреждение гражданской инфраструктуры – результат работы ПВО.
«По уточненным данным враг направил в Одессу 4 «Калибра» с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг повлек за собой разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м», – рассказали в ОК «Юг».
Одесский паблик «Типичная Одесса», отслеживающий работу ПВО и попадания, написал, что взрывы «слышали на Заставе и в Нерубайском, на Черемушках и Таирова».
«Сообщают о прилете на Краян. Слышно работу ПВО и видно масштабный взрыв от прилета. Также известно о падении осколков одной из сбитых ракет (либо ракет ПВО – ну вы поняли). Краян – это и склады, и еще кое-что. Могло поэтому «кое-что» и прилететь. Сбитие также было, сейчас на проспекте Шевченко воняет гарью», – поделился подробностями тг-канал.
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