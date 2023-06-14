Российские ракеты «откалибровали» позиции ВСУ в Одессе

Игорь Шкапа.  
14.06.2023 08:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 389
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Минувшей ночью ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам на территории Одессы, контролируемой силами киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в оперативном командовании ВСУ «Юг».

Минувшей ночью ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам на территории Одессы, контролируемой силами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«По Одессе враг направил ракетный удар «Калибрамы» из акватории Черного моря. Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно 2 ракеты сбиты. В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети», – отмечается в сообщении.

Сегодня утром появилась уточненная информация, из которой можно сделать вывод, что повреждение гражданской инфраструктуры – результат работы ПВО.

«По уточненным данным враг направил в Одессу 4 «Калибра» с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг повлек за собой разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м», – рассказали в ОК «Юг».

Одесский паблик «Типичная Одесса», отслеживающий работу ПВО и попадания, написал, что взрывы «слышали на Заставе и в Нерубайском, на Черемушках и Таирова».

«Сообщают о прилете на Краян. Слышно работу ПВО и видно масштабный взрыв от прилета. Также известно о падении осколков одной из сбитых ракет (либо ракет ПВО – ну вы поняли). Краян – это и склады, и еще кое-что. Могло поэтому «кое-что» и прилететь. Сбитие также было, сейчас на проспекте Шевченко воняет гарью», – поделился подробностями тг-канал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть