Российские ракеты «откалибровали» позиции ВСУ в Одессе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам на территории Одессы, контролируемой силами киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщили в оперативном командовании ВСУ «Юг».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«По Одессе враг направил ракетный удар «Калибрамы» из акватории Черного моря. Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно 2 ракеты сбиты. В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети», – отмечается в сообщении.

Сегодня утром появилась уточненная информация, из которой можно сделать вывод, что повреждение гражданской инфраструктуры – результат работы ПВО.

«По уточненным данным враг направил в Одессу 4 «Калибра» с корабля в Черном море. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнесцентр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг повлек за собой разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м», – рассказали в ОК «Юг».

Одесский паблик «Типичная Одесса», отслеживающий работу ПВО и попадания, написал, что взрывы «слышали на Заставе и в Нерубайском, на Черемушках и Таирова».

«Сообщают о прилете на Краян. Слышно работу ПВО и видно масштабный взрыв от прилета. Также известно о падении осколков одной из сбитых ракет (либо ракет ПВО – ну вы поняли). Краян – это и склады, и еще кое-что. Могло поэтому «кое-что» и прилететь. Сбитие также было, сейчас на проспекте Шевченко воняет гарью», – поделился подробностями тг-канал.