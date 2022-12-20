Российские ракеты отправили на дно металлургическую и горнодобывающую отрасли Украины

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Металлургическая и горнодобывающая промышленность Украины, приносившие немалую валютную выручку, стали самыми пострадавшими отраслями экономики после начала войны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Экономическая правда», дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда».

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«Металлургия, которая до 24 февраля составляла вторую по величине статью украинского экспорта, больше всего пострадала от боев. Кроме того, продукция, традиционно перевозимая по морю, до сих пор вынужденно перевозится по суше, что не только замедляет процесс, но и удорожает товар в несколько раз», – пишет издание.

Ссылаясь на данные ассоциации «Укрметаллургпром», указывается, что с февраля по ноябрь стали, проката и чугуна в среднем производилось на 70% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Проблемы металлургических и добывающих предприятий усугубились после ударов по энергетической инфраструктуре. Так, в принадлежащей олигарху Ринату Ахметову компании «Метинвест», рассказали, что в ноябре им пришлось аварийно останавливать мощности из-за отсутствия электричества. А ГОК в Кривом Роге приостанавливал работу буровых станков и перерабатывающих комплексов.

При этом в «Метинвесте» жалуются, что альтернативную генерацию в масштабах крупного металлургического производства невозможно построить через несколько месяцев и даже через год, а потому последствия отключений для сектора будут серьезными.

После первого в истории Украины блэкаута 23 ноября, когда отключились все действующие в стране АЭС, остановился промышленный гигант «АрселорМиттал Кривой Рог», ранее известный как «Криворожсталь». Теперь же компания заявляет, что в декабре мощности предприятия загружены всего на 20%.

В попытке минимизировать потери предприятия пытаются переходить на ночные смены.

«На предприятиях «Метинвеста» применяют и промышленные генераторы. Однако, объясняют в группе, это позволяет лишь избегать внештатных ситуаций и аварийных отключений и останавливать оборудование», – уточняет «ЭП».