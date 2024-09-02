Российские ракеты поразили жирные цели в Киеве. Зе-офис закатил истерику

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Россия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по Украине. В это раз основной целью стал киевский регион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще нет полной картины, но истеричная реакция офиса президента Украины показывает, что удар получился результативным.

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«За все будет ответ. Враг ее почувствует», – написал ранним утром в 5.47 глава Зе-офиса и «серый кардинал» Украины Андрей Ермак.

Примечательно, что даже официальная (и традиционно приукрашенная) информация от Воздушных сил ВСУ показывает, что значительная часть российских ракет сумела прорваться через ПВО. Утверждается, что всего по Украине было запущено 35 ракет, из которых сбили лишь 22. Признается, что не смогли поразить семь «Искандеров», одну крылатую ракету Х-101, четыре Х-300 (порой используются для ударов по наземным целям) и одну ракету, тип которой установить не удалось.

Кроме того, в ВСУ, по их информации, пропустили три ударных дрона из запущенных 20.

Мониторинговый паблик «Донбасский партизан» перечисляет пораженные в украинской столице объекты.

«В Киеве ударами крылатых ракет поражена территория Государственной акционерной холдинговой компании «Артём» (сокр. ГАХК «Артём»). Предприятие является производителем авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух», автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов. В результате ударов уничтожен один из цехов завода, а также повреждено административное здание. На месте удара образовалось возгорание на площади более 1500 кв. м. Важно обратить внимание, что взрыв, который прозвучал уже после отмены воздушной тревоги в Киеве, доносился с района предприятия. Ещё одним поражённым объектом стала территория Серийного завода «Антонов» (государственное предприятие авиационной промышленности). Согласно имеющейся информации в результате удара уничтожено складское помещение и цех по сборке и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. На месте фиксировалось возгорание», – говорится в сообщении.

При этом «в Харьковской и Сумской областях российские войска этой ночью устроили охоту на системы противовоздушной обороны противника».

«По имеющимся данным около 21:15 в районе н.п. Нижний Бишкин (Харьковская область) ударом ОТРК «Искандер-М» с кассетным зарядом поражен позиционный район работы комплекса С-300. В результате удара уничтожено одну пусковую установку (ПУ), серьёзные повреждения получили ещё одна ПУ, радиолокационная станция (РЛС) и пункт боевого управления (ПБУ). Из числа расчёта ПВО 7 человек уничтожено и ещё 9 получили ранения разной степени тяжести. Также около 5:00 в окрестностях города Сумы нанесено удар по ещё одному позиционному району работы зенитно-ракетного комплекса противника С-300В1. В результате нанесённого удара уничтожено многоканальную станцию наведения ракет 9С32 (МСНР), одну РЛС и две ПУ. Удары наносились с применение трёх ракет ОТРК «Искандер-М». Кроме того, в окрестностях н. п. Глыбное (Сумская область) ударами баллистических ракет нанесено поражение по позиционному району работы мобильной огневой группы противника из числа пограничников (4-200, 8-300)», – утверждает «Донбасский партизан».

Выросшая эффективность российских ракетных ударов вызвала серьезную обеспокоенность на Украине и новые порции обвинений в адрес Вашингтона.

«За 1 сентября враг применил более десятка баллистических ракет. Основные зоны поражения – Харьков и Харьковщина, Сумщина, – написал сегодня ночью еще до свежего удара по Киеву украинский военкор Богдан Мирошников. – Что там Салливан? Все еще рисует вымышленные коричневые линии на пару с Байденом? Может уже пора дать разрешение на глубокое применение американского оружия по территории России без всяких ограничений? Я прекрасно понимаю, что дальность ATACMS и Искандера отличаются в пользу последнего, но отогнать вражеские пусковые на 300 км от границы – это тоже достижение. Если и не отогнать, то, по крайней мере, заставить постоянно находиться в напряжении, постоянно менять дислокацию и фактически забыть об «очередных расчетах», потому что те будут целью №1. Но нет. Разрешения нет и не предвидится в ближайшей перспективе».