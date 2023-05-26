Российские ракеты прорвали ПВО Украины

Анатолий Лапин.  
26.05.2023 08:43
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Минувшей ночью объекты на Украине вновь подверглись атаке со стороны ВС РФ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ВС РФ нанесли комбинированные удары ракетами и беспилотниками.

Минувшей ночью объекты на Украине вновь подверглись атаке со стороны ВС РФ. Как передает...

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Воздушная тревога была слышна в большинстве областей Украины. Сообщается о работе ПВО в Киеве, из-за чего обломки ракет упали на гражданскую инфраструктуру, прилетах в Харьковской и Днепропетровской областях.

Воздушные силы ВСУ отчитались, что сбили за ночь 23 из 31 «Герани», два разведывательных БПЛА и все 10 запущенных из акватории Каспийского моря крылатых ракет Х-101 и Х-555. При этом, как минимум 7 зенитных управляемых ракет, как признаются в ВСУ, попали в цели.

Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак в своем блоге сообщил о поражении «гражданской инфраструктуры», после чего возник пожар.

«Серьезным разрушениям также подверглось транспортное предприятие. Всюду идет обследование территорий. Информация уточняется. Не прекращал враг издеваться и над Никопольщиной. Обстрелял Марганецкую общину из БПЛА. Прошло без жертв. Последствия российской атаки могли быть куда хуже, если бы не наша невероятная ПВО», – написал Лысак.

При этом телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщает, что целью ночных ударов по Днепру были объекты предприятия «Южмаш», производившего ракеты.

Со стороны ВСУ массированному ракетному удару подвергся Бердянск. Местный политик Владимир Рогов опубликовал кадры удара, на которых виден взрыв и столб дыма на окраине города.

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