Российские ракеты уничтожили два предприятия в родном городе Зеленского

Большая часть ракет, выпущенных сегодня по Украине ВС РФ, достигла своих целей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают Воздушные силы ВСУ.

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«Ночью в период с 00.20 по 04.30 15 июня 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами «Shahed-136/131».

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации», – говорится в сообщении.