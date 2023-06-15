Российские ракеты уничтожили два предприятия в родном городе Зеленского
Большая часть ракет, выпущенных сегодня по Украине ВС РФ, достигла своих целей.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают Воздушные силы ВСУ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Ночью в период с 00.20 по 04.30 15 июня 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами «Shahed-136/131».
Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации», – говорится в сообщении.
При этом утверждается, что все 20 дронов были сбиты.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак поделился некоторыми подробностями удара и выложил фотографии последствий.
«Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Имеются существенные разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки повредили авто», – рассказал Лысак в своем тг-канале.
По его словам, в регионе сбито пять ударных дронов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.