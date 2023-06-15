Российские ракеты уничтожили два предприятия в родном городе Зеленского

Игорь Шкапа.  
15.06.2023 08:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Днепропетровск, Россия, Украина


Большая часть ракет, выпущенных сегодня по Украине ВС РФ, достигла своих целей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают Воздушные силы ВСУ.

Большая часть ракет, выпущенных сегодня по Украине ВС РФ, достигла своих целей. Об этом,...

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«Ночью в период с 00.20 по 04.30 15 июня 2023 года российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами «Shahed-136/131».

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации», – говорится в сообщении.

При этом утверждается, что все 20 дронов были сбиты.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак поделился некоторыми подробностями удара и выложил фотографии последствий.

«Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Имеются существенные разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки повредили авто», – рассказал Лысак в своем тг-канале.

По его словам, в регионе сбито пять ударных дронов.

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