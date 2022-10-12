Российские ракеты уничтожили высокопоставленных украинских спецсвязистов
В ходе вчерашнего удара по Днепропетровску ликвидированы несколько сотрудников Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщила служба.
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Среди убитых оказались:
исполняющий обязанности Днепропетровского областного узла специальной связи Госспецсвязи Украины Владимир Кучма;
специалист Госспецсвязи Украины по Луганской области, лейтенант Сергей Мироненко;
начальник автотранспортного отдела Днепропетровского областного узла специальной связи Госспецсвязи Украины Александр Лунев.
Кроме того, вчера в Киеве был ликвидирован начальника отдела Департамента киберполиции полковник Юрий Заскока.
«Он погиб вчера, попав под обстрел на бульваре Шевченко. Сегодня киберпространство стало одним из фронтов этой войны. Киберполиция вместе с Госспецсвязи и другими субъектами кибербезопасности Украины держит оборону на этом фронте», – добавил в Госспецсвязи.
Подробностей добавил военкор Евгений Поддубный.
«Добавлю, что контроль над «Спецсвязью» украинских вооруженных формирований еще в прошлом году перешел к экспертам по кибербезопасности минобороны США. Официальный Киев посчитал тогда, что передача спецсвязи под контроль Пентагона позволит перестроить систему кибербезопасности для защиты объектов критической инфраструктуры на Украине», – отмечает Поддубный.
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