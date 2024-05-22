Российские ракеты уже нацелены на Йеллоустон – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
22.05.2024 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Запад не пойдёт на дальнейшую эскалацию, потому что понимает, что армия России готова взорвать Йеллоустон.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не пойдёт на дальнейшую эскалацию, потому что понимает, что армия России готова взорвать...

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«На Йеллоустонский заповедник, туда уже нацелены, введены полётные задания первых полков ракетных войск ракетный войск стратегического назначения. Причём взрыв будет заглублённый. А это до 10 мегатонн. Это первые полки РВСН, они всегда моноблочные.

А если это на глубине 100 метров взорвётся, 10 мегатонн, естественно, во что превратится Америка», – сказал Стариков.

«Я к чему говорю? Это очень важный вопрос, что действительно никто из западных стран, понимая, к чему это приведёт, сейчас уже никто никого не пугает.

Вот оно сейчас раскручивается, и до определённого момента может дойти, когда наступит или стоп, или уже остановить будет невозможно, как ядерную реакцию. Вот, ядерную реакцию сделали якобы на Буревестнике», – добавил эксперт.

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