Российские ракеты вновь ударили по украинской энергетике. Поражены тепло и гидроэлектростанции

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Сегодня ночью Россия нанесла очередной массированный удар дронами и ракетами по объектам на территории Украины.

Примерно в час ночи Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ударных беспилотников в направлении ряда украинских областей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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А уже в четыре утра, после вскрытия ПВО, были запущены ракеты.

«Предварительно осуществлены пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!», – призвали ВС ВСУ.

При этом ракеты постоянно меняли направление.

Ближе к пяти утра было сообщено, что запущены ракеты «Кинжал».

Пока нет конкретики по местам прилетов, но известно о взрывах в Львовской и Днепропетровской областях.

Утром о последствиях удара отчитались в «Укрэнерго».

«Ночью русские во время массированной комбинированной атаки в который раз ударили по энергетическим объектам. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В настоящее время на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине – графики почасовых отключений», – информирует «Укрэнерго».