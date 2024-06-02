Российские разработчики показали два новых наземных дрона для СВО

Сергей Чижов.  
02.06.2024 11:15
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


В России  создали два многофункциональных роботизированных комплекса «Депеша» и «Багги».  Более простыми словами – это управляемые наземные роботы, которые могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели.

«Депеша» и «Багги», по словам их разработчиков, «могут использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений, (…) укрепленных огневых точек и опорных пунктов», а также «выполнять задачи по минированию местности».

В России  создали два многофункциональных роботизированных комплекса «Депеша» и «Багги».  Более простыми словами –...

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Компания-разработчик также сообщила, что эти дроны могут «быстро и незаметно доставлять провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат».

Грузоподъемность «Депеши», по этим данным, составляет 150 кг, «Багги» – 250 килограмм.

Как заявляют разработчики, оба наземных беспилотника сейчас проходят испытания, в том числе в зоне СВО.

Робот «Депеша», который вы можете видеть на картинке, собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У роботизированного комплекса «Багги» – колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета.

 

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