Российские разработчики сумели поставить на колени Twitter

25.05.2021, Москва, Олег Кравцов

В 2014 году в России прошли учения, которые показали критическую зависимость российского интернета от американских структур.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов, отвечая на вопрос, почему возникла необходимость в законе о «суверенном рунете».

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«В 2014 году прошли учения по оценке устойчивости российского сегмента интернета. Сделали выводы, доложили президенту и Совету безопасности. Прошло большое совещание, рассматривались все аспекты работы в российском сегменте интернета: как и кем интернет управляется, курируется. В итоге в конце 2014 года был дан перечень поручений, чтобы решить проблему. И все бы ничего, только не было технологии, которая позволяла бы это сделать. С гарантированным уровнем решения. Мы начали делать, начали решать эту задачу», – сказал Липов.

Он обратил внимание, что так называемые критические элементы управления глобальным интернетом находятся не в России, курируются американскими компаниями, а потому есть возможность нарушения извне маршрутизации трафика внутри страны.

«Вы наверняка слышали о рисках отключения системы международной межбанковской системы SWIFT. Другой пример уязвимости софта — задержка вылетов более 100 рейсов «Аэрофлота». Сбой произошел в американской системе бронирования Sabre. И так может быть с любой системой, если закрыть доступ к библиотекам из-за рубежа. Это делается за час вообще без проблем», – отметил собеседник издания.

Он подчеркивает, что в России «должны иметь инструменты для принуждения сервисов» (как российских, так и зарубежных) для исполнения законодательства.

«При этом блокировки должны применяться в крайнем случае. Наша задача не выключать. Наша задача — чтобы в этих сервисах соблюдалось российское законодательство. И, повторюсь, блокировка тут не выход, поэтому нам нужно было развивать другие инструменты, в том числе экономические, и найти технологию, которая бы позволила замедлить трафик. Речь о технических средствах противодействия угрозам (ТСПУ). В 2014 году технология была в зачаточном состоянии, все это время ее развивали, и вот 10 марта применили в отношении Twitter. Работает», – говорит глава Роскомннадзора.

Он добавляет, что государство взяло на себя самую сложную часть — финансирование, техническую и организационную реализацию.

«У мобильных операторов ТСПУ уже фильтрует 100% трафика, на фиксированных — 60%. Но показатель будет расти», – обещает чиновник.

«Е0жедневно оборудование предотвращает свыше 421 млн попыток доступа. Сейчас речь идет о двенадцати категориях угроз, включая обход блокировок, DDoS-атаки и другие», – уточнил Липов.