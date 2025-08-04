Российские реактивные «Герани» обесценили украинские перехватчики

ВС РФ уже несколько дней наносят групповые удары по объектам Украины «Геранями» на реактивной тяге. Это делает бесполезными разрекламированные как украинское ноу-хау зенитные дроны-перехватчики.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик, специалист в области БПЛА и РЭБ Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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