Российские реактивные «Герани» обесценили украинские перехватчики
ВС РФ уже несколько дней наносят групповые удары по объектам Украины «Геранями» на реактивной тяге. Это делает бесполезными разрекламированные как украинское ноу-хау зенитные дроны-перехватчики.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик, специалист в области БПЛА и РЭБ Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«До этого на протяжении года мы фиксировали единичные полеты «Шахеда», то есть это не новость для нас, что такой тип БПЛА существует, но россияне его физически серийно не производили и не планировали производить длительное время. Причина только одна – у «Шахеда» реактивного нет ни одного преимущества, кроме скорости. Для них это не было критично, но когда начали развиваться наши зенитные дроны, на которые мы делаем ставку в борьбе с «Шахедами» – то есть, зенитный дрон должен догонять «Шахед», его атаковать и сбивать.
Соответственно, у россиян, естественно, как контрмера есть вариант увеличения скорости, для того, чтобы наши зенитные дроны не могли догнать «Шахед». Видимо, с этим связано, что уже второй день мы фиксируем целые групповые полеты реактивных «Шахедов», до этого мы их не фиксировали», – заявил Флеш.
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