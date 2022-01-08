Российские рэперы, на выход!

Что же делается? Мамочки! С кем остаёмся, а? С Киркоровым и Басковым? Похоже, на то. Ведь гордость наша – рэперы российские – массово бегут из страны. Моргенштерн, Элджей, а теперь следом за ними и Фейс за рубеж подался. Ох! Ах! Осиротели!..

Вообще, конечно, удивительно скоротечна нынешняя слава. Или известность, как кому больше нравится. Ведь, казалось бы, ещё недавно Фейс гремел со своими песенками о генитально-гастрономических пристрастиях, а потом – бац! – и нет парня. Забыли его. А вот тут новость: сбежал из России. Вспомним ненадолго.

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Говорят, что сбежал рэпер из-за политических гонений. Просто диссидент какой-то. В чём провинился парень? Стал я искать. И наткнулся на его альбом 2018 года «Пути неисповедимы». За него вроде как и прессовали. В альбоме Фейс сподобился аж на 8 треков. Говорят, что это очень оппозиционная – прям-таки кромешно-оппозиционная – работа, так пишут, которая расшатывает лодку российской действительности до страшной степени.

Ну что ж, послушаем. Я попытался. Честно попытался. К несчастью, ни на одном треке я не продержался дольше минуты. Ощущение такое, будто в алюминиевые вёдра картошку кидают и при этом какие-то заговоры шепчут. Однообразно настолько, что в сон клонит, если бы не периодические маты.

Впрочем, из того, что я понял, Фейс создал такую себе скучную мешанину из банальностей о врагах государства, потоках ненависти, зарплатах в 20 тысячах рублей и тому подобных вещах.

Всё это сделано в такой экспрессивной манере, что порою кажется, будто всё это всерьёз, и рэпер, правда, старался. Обличал Мордор. Но, простите, тогда для чего выпускали свои альбомы Тупак Шакур, Public Enemy и прочие достойные парни? Кто тогда они, если вот это, верещащее «брр, по фиг, что будет дальше» (смягчил я текст), претендует на какое-никакое протестное высказывание? Где оно? Я под микроскопом не разглядел.

Но выгодно, конечно, рассказать о своём протесте. И так попытаться лучше продаться. Мол, смотрите, какой я классный и оппозиционный. Однако, боюсь, дело не в остросоциальной критике режима, а в том, что Фейс и такие, как он, переходят тонкие красные линии, а именно – впаривают слушателям откровенно холопский и наркотический образ жизни, более уместный для инфузории-туфельки, нежели для человека.

И зарвавшимся певцам дряни говорят: вы поспокойнее, ребятки – но они, эти борцуны, заигрываются и… получается грустно. Ведь это в треке Фейс заявляет, что люди в погонах с детства хотят его прижать, но у них не получается, а в реальности всё иначе – жёстче. Так что асталависта, бэйби!

Знаете, напоминает почти естественный отбор. Когда ареал обитания освобождают от паразитов. Ведь для чего они здесь? Кому нужны Фейсы и Моргенштерны? Пусть лучше мчат туда, чей быт так активно продвигают и копируют. Пусть несут своё творчество тем зрителям с правильными установками. Вот только кому они там нужны? И смогут ли они дать там хотя бы один концерт?

Ну а что до долгожданной свободы. Свободы слова, в том числе. Хм, я думаю Фейсу и Моргенштерну, «притесняемых» в России, стоило бы проконсультироваться на этот счёт проконсультироваться у Павленского. Если дозвонятся, конечно.