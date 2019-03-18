Российские «санкции» для Крыма оказались куда больнее западных

18.03.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Отказ крупного российского бизнеса работать в Крыму вызывает сегодня наибольшее раздражение у жителей полуострова.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” рассказал крымский политолог Владимир Джаралла

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“Санкции – повод для мобилизации, они не ломают нас, а наоборот укрепляют. Для нас более существенны внутренние российские «санкции». Отказ крупных структур России работать в Крыму. Сбербанк, конечно, вызывает наибольшее раздражение, потому что Греф говорит о своей позиции открыто. Но и помимо него здесь вы не найдете ничего из крупных структур и сетевых линий. Хотя неофициально здесь работает огромное количество предпринимателей, в том числе и из Европы”, – отметил эксперт.

Также он рассказал, чем для крымчан жизнь при России отличается от украинского периода.

“Понимаете, на Украине государство – это помеха, от которой вы откупаетесь. В России – это ценность. Оно и дает много, и требует много. И сохранение его существования – это цель, ради которой существует вся система. Это то, от чего мы отвыкли. Самый большой минус – эффект «Крымской весны» прошел. Мы начинаем понимать и чувствовать, что власть сама по себе, а мы со своими бедами и переживаниями – сами по себе.

Но ощущение того, что мы на Родине, в России, нет этого давления, которое всегда было со стороны Украины, дает чувство облегчения. Черт с ней, с этой бюрократией. Мы дома, и это важнее всего. А на все наши жалобы оттуда, из-за перешейка, справедливо замечают: «Зажрались вы, ребята!», – подчеркнул Джаралла.