Российские санкции заработали: украинские машины остановили на границе

27.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Ответные санкции, введенные правительством РФ против Украины, по ряду позиций носят болезненный для Украины характер.

Об этом на страницах киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет директор украинского ООО «Консалтинговая группа А-95» Сергей Куюн.

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Он напомнил, что российская нефть на Украину не поставляется с 2013 года, когда был остановлен Одесский НПЗ, а потому запрет на ее поставки не отразится на Украине.

«Но есть и действительно болезненные позиции. К ним можно отнести запрет на экспорт дорожных битумов. Несмотря на 10-процентную пошлину, которой облагается российский битум, он создавал конкуренцию белорусам и сдерживал цены. 18 апреля груженые битумом украинские машины были остановлены на российской границе. Не вызывает сомнений, что цены на белорусский, а с ним и на украинский битум в этом сезоне ощутимо прибавят, больше взять его практически негде. Значит, вырастет себестоимость дорожных работ, точнее, дорог построят меньше», – отмечает Куюн.

Также он обратил внимание, что для Украины стратегически важными российскими позициями являются дизельное топливо (42% рынка в 2018 году) и сжиженный газ (30%), экспорт которых с 1 июня будет осуществляться по разрешениям Минэкономики РФ.